Джокович победил Монфиса и вышел в финал US Open

Серб Новак Джокович нанес поражение французу Гаэлю Монфису в полуфинальном матче US Open в четырех сетах. Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. Соперником первой ракетки мира в решающем поединке будет победить пары Стэн Вавринка (Швейцария) – Кеи Нишикори (Япония).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Джокович Н. (Сербия, 1) – Монфис Г. (Франция, 10) – 6:3, 6:2, 3:6, 6:2