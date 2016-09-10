00:57 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Джокович победил Монфиса и вышел в финал US Open

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Серб Новак Джокович нанес поражение французу Гаэлю Монфису в полуфинальном матче US Open в четырех сетах. Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. Соперником первой ракетки мира в решающем поединке будет победить пары Стэн Вавринка (Швейцария) – Кеи Нишикори (Япония).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Джокович Н. (Сербия, 1) – Монфис Г. (Франция, 10) – 6:3, 6:2, 3:6, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/11/2/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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sdg34th

Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke

01:09

Florida9

Новак по-прежнему далёк от своей лучшей формы , но он финале и это радует

01:03

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