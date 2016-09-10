Джокович победил Монфиса и вышел в финал US Open

Серб Новак Джокович нанес поражение французу Гаэлю Монфису в полуфинальном матче US Open в четырех сетах. Встреча продолжалась 2 часа 35 минут. Соперником первой ракетки мира в решающем поединке будет победить пары Стэн Вавринка (Швейцария) – Кеи Нишикори (Япония).
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Джокович Н. (Сербия, 1) – Монфис Г. (Франция, 10) – 6:3, 6:2, 3:6, 6:2
sdg34th
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke
01:09
Florida9
Новак по-прежнему далёк от своей лучшей формы , но он финале и это радует
01:03