13:40 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Джокович переиграл Вердаско в первом круге Australian Open

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Серб Новак Джокович переиграл испанца Фернандо Вердаско в матче первого круга турнира "Большого шлема". В других встречах Григор Димитров из Болгарии переиграл австралиец Кристофер О`Коннелл, итальянец Фабио Фоньини выиграл у испанца Фелисиано Лопеса, француз Бенуа Пэр одолел немца Томми Хааса, а француз Гаэль Монфис взял верх над Иржи Веселы из Чехии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Джокович Н. (Сербия, 2) - Вердаско (Испания) - 6:1, 7:6 (7:4), 6:2

Димитров (Болгария, 15) - О`Коннелл (Австралия, WC) - 7:6 (7:2), 6:3, 6:3

Фоньини (Италия) - Лопес Ф. (Испания, 28) - 7:5, 6:3, 7:5

Пэр (Франция) - Хаас Т. (Германия) - 7:6 (7:2), 6:4 отказ 2-го игрока

Монфис Г. (Франция, 6) - Веселы (Чехия) - 6:2, 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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