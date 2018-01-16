Джокович обыграл Янга в первом круге Australian Open

Серб Новак Джокович в трех сетах одолел американца Дональда Янга в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Следующий соперник экс-первой ракетки мира определится в дуэли француза Гаэля Монфиса и испанца Хауме Мунара.

Также во второй круг турнира пробились Теннис Сандгрен из США и немец Ян-Леннард Штруфф.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Джокович (Сербия, 14) – Янг (США) – 6:1, 6:2, 6:4

Штруфф (Германия) – Квон Суну (Корея, WC) – 6:1, 6:2, 6:4

Сандгрен (США) – Шарди (Франция) – 6:4, 7:6 (7:2), 6:2