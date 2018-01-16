Джокович обыграл Янга в первом круге Australian Open

Серб Новак Джокович в трех сетах одолел американца Дональда Янга в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Следующий соперник экс-первой ракетки мира определится в дуэли француза Гаэля Монфиса и испанца Хауме Мунара.
Также во второй круг турнира пробились Теннис Сандгрен из США и немец Ян-Леннард Штруфф.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Джокович (Сербия, 14) – Янг (США) – 6:1, 6:2, 6:4
Штруфф (Германия) – Квон Суну (Корея, WC) – 6:1, 6:2, 6:4
Сандгрен (США) – Шарди (Франция) – 6:4, 7:6 (7:2), 6:2
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Florida9
С возвращением,Новак !
12:03