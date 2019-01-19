Джокович обыграл Шаповалова и сыграет с Медведевым в 1/8 финала Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова (6:3, 6:4, 4:6, 6:0) в третьем раунде Australian Open в мужском одиночном разряде. Матч продолжался два часа и 25 минут.

В 1/8 финала серб сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее обыграл бельгийца Давида Гоффена (6:2, 7:6 (7:3), 6:3).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) - Денис Шаповалов (Канада, 25) - 6:3, 6:4, 4:6, 6:0