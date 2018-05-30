Джокович обыграл Мунара и вышел в третий раунд Roland Garros

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Хайме Мунара (7:6, 6:4, 6:4) во втором раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде. Игра продолжалась два часа и 18 минут.
В следующем раунде серб сыграет с испанцем Роберто Баутистой Агутом.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 20) - Хайме Мунар (Испания, Q) - 7:6 (7:1), 6:4, 6:4
Фернандо Вердаско (Испания, 30) - Гвидо Андреоцци (Аргентина, Q) - 6:3, 6:2, 6:2
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