Джокович объяснил, почему любит есть траву с кортов Уимблдона

Серб Новак Джокович признался, что для него самым приятным вкусом в Великобритании обладает трава с кортов Уимблдона. Он завел традицию есть ее после побед на турнире, это случалось в 2011, 2014 и 2015 годах.

– Мне нравится дегустировать траву Уимблдона, – цитирует официальный сайт АТР Джоковича. – Это значит, что я выиграл финал. Это похоже на небольшую традицию, можно сказать. Я трижды это делал, когда побеждал на турнире.

Всегда мечтал выиграть Уимблдон. Когда был ребенком, делал себе маленькие кубки, поднимал их перед зеркалом, представляя себя победителем Уимблдона. Это было величайшей мечтой. Когда я подумал, что однажды выиграю этот турнир, сказал себе, что должен попробовать траву с этих кортов. Не знаю, почему так решил. Когда сделал это впервые, вкус травы стал самым сладким десертом, который я когда-либо пробовал в жизни. Надеюсь, что до конца карьеры еще ощущу этот вкус.