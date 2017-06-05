Джокович не будет отказываться от Уимблдона из-за терактов в Лондоне

Теннисист Новак Джокович сообщил, что примет участие на турнире в Уимблдоне, несмотря на теракты в Лондоне. Вечером 3 июня в столице Великобритании микроавтобус наехал на людей на мосту. После этого трое мужчин с ножами напали на людей около моста. В результате погибли семь человек, еще 48 получили ранения.

- Я не собираюсь менять свои планы и постараюсь поехать на Уимблдон, - приводит Daily Mail слова Джоковича. - Тревожно, что один из крупнейших городов пострадал от терактов. После этого необходимо задуматься, но нельзя жить в страхе.