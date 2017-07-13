Джокович может сделать перерыв в карьере

Серб Новак Джокович после отказа от продолжения борьбы в четвертьфинале Уимблдона сообщил, что может сделать паузу в карьере, чтобы залечить травму локтя. Как теннисист отметил ранее, боль была невыносимой, а лекарства не помогли. Напомним, что Джокович в матче с чехом Томашем Бердыхом при счете 6:7 (2:7), 0:2 отказался от продолжения борьбы.

- Не нужно говорить о деталях, но я хочу поговорить с врачами, как я и делал это последний год, чтобы найти наиболее благоприятное решение в долгосрочной перспективе, - цитирует Джоковича AP. - Пока врачи не дают четких ответов и при этом говорят о возможной операции. Я думаю, что сейчас мне придется рассмотреть вариант сделать перерыв (в карьере).