Джокович и Александр Зверев - в четвертом круге Уимблдона

Серб Новак Джокович вышел в четвертый круг Уимблдонского турнира, обыграв Эрнеста Гулбиса в трех сетах. Его соперником станет Адриан Маннарино, взявший верх над Гаэлем Монфисом.

Также в 1/8 финала пробились Милош Раонич и Александр Зверев, которые встретятся друг с другом.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Джокович (Сербия, 2) - Гулбис (Латвия) - 6:4, 6:1, 7:6 (7:2)

А. Зверев (Германия, 10) - Офнер (Австрия, Q) - 6:4, 6:4, 6:2

Бердых (Чехия, 11) - Феррер (Испания) - 6:3, 6:4, 6:3

Маннарино (Франция) - Монфис (Франция, 15) - 7:6 (7:3), 4:6, 5:7, 6:3, 6:2

Раонич (Канада, 6) - Рамос-Виньолас (Испания, 25) - 7:6 (7:3), 6:4, 7:5