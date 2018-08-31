Джокович, Гаске и Чилич вышли в третий круг US Open

Хорват Марин Чилич переиграл поляка Хуберта Хуркача во втором круге US Open, отдав сопернику всего два гейма. Также в третий круг вышли серб Новак Джокович, японец Кеи Нишикори и француз Ришар Гаске.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Марин Чилич (Хорватия) - Хуберт Хуркач (Польша) - 6:2, 6:0, 6:0

Новак Джокович (Сербия) - Теннис Сандгрен (США) - 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:2

Кеи Нишикори (Япония) - Гаэль Монфис (Франция) - 6:2, 5:4, отказ 2-го игрока

Ришар Гаске (Франция) - Ласло Джере (Сербия) - 6:3, 7:6 (7:5), 6:3