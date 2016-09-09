00:47 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Джейми Маррэй и Бруну Соарес – финалисты парного турнира US Open

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Британец Джейми Маррэй и бразилец Бруну Соарес вышли в финал парного турнира US Open, переиграв французов Пьера-Юге Эрбера и Николя Маю в трех сетах – 7:5, 4:6, 6:3. Их соперниками в решающем поединке будут победители встречи Фелисиано Лопес/Марк Лопес (Испания) – Пабло Карреньо Буста/Гильермо Гарсия Лопес (Испания).

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Парный разряд

Полуфинал

Маррэй Дж./Соарес (Великобритания/Бразилия, 4) – Эрбер/Маю (Франция, 1) – 7:5, 4:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/2/2/

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