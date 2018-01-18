Дзаламидзе и Кнолль не смогли пробиться во второй круг Australian Open в парном разряде

Россиянка Натела Дзаламидзе и швейцарка Ксения Кнолль уступили в первом круге Australian Open Тимея Бабош из Венгрии и Кристина Младенович из Франции. В следующем круге Бабош и Младенович предстоит сыграть с победителем пары Елена Остапенко/Анастасия Павлюченкова и Лара Арруабаррена/Аранча Парра-Сантонха.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Первый круг

Бабош/Младенович (Венгрия/Франция, 5) - ДЗАЛАМИДЗЕ/Кнолл (Россия/Швейцария) - 7:5, 6:3