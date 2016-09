Россиянка Виталия Дьяченко подозревается в участии в договорном матче на US Open, утверждает The New York Times. Под подозрение попала встреча первого круга, в которой 26-летняя спортсменка уступила швейцарке Тимеа Бачински (1:6, 1:6). Во время игры была замечена подозрительная активность букмекерских контор. По данному инциденту ведется расследование.