Донской вышел во второй круг квалификации Australian Open

Россиянин Евгений Донской переиграл в первом круге квалификации Открытого чемпионата Австралии бывшего соотечественника, выступающего за Казахстан, Дмитрия Попко – 3:6, 6:1, 9:7. Матч продолжался 2 часа 1 минуту, а завершил его Донской эйсом. Во втором круге квалификации россиянин сыграет с австралийцем Мэтью Эбденом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Кваликация

Мужчины

Первый круг

ДОНСКОЙ (Россия, 11) – Попко (Казахстан) – 3:6, 6:1, 9:7