Донской вышел во второй круг квалификации Australian Open

Россиянин Евгений Донской переиграл в первом круге квалификации Открытого чемпионата Австралии бывшего соотечественника, выступающего за Казахстан, Дмитрия Попко – 3:6, 6:1, 9:7. Матч продолжался 2 часа 1 минуту, а завершил его Донской эйсом. Во втором круге квалификации россиянин сыграет с австралийцем Мэтью Эбденом.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Кваликация
Мужчины
Первый круг
ДОНСКОЙ (Россия, 11) – Попко (Казахстан) – 3:6, 6:1, 9:7