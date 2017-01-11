08:59 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Донской вышел во второй круг квалификации Australian Open

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Россиянин Евгений Донской переиграл в первом круге квалификации Открытого чемпионата Австралии бывшего соотечественника, выступающего за Казахстан, Дмитрия Попко – 3:6, 6:1, 9:7. Матч продолжался 2 часа 1 минуту, а завершил его Донской эйсом. Во втором круге квалификации россиянин сыграет с австралийцем Мэтью Эбденом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Кваликация

Мужчины

Первый круг

ДОНСКОЙ (Россия, 11) – Попко (Казахстан) – 3:6, 6:1, 9:7

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Материалы REN-TV

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