Донской уступил Фоньини во втором круге Australian Open

Российский теннисист Евгений Донской проиграл итальянцу Фабио Фоньини во втором круге Australian Open. Встреча закончилась в четырех сетах со счетом 6:2, 3:6, 4:6, 1:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты.

Следующим соперником Фоньини станет победитель матча Давид Гоффен (Бельгия) – Жюльен Беннето (Франция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Фоньини (Италия, 25) – ДОНСКОЙ (Россия) – 2:6, 6:3, 6:4, 6:1

Маннарино (Франция, 26) - Веселы (Чехия) - 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:3