Донской уступил Фоньини во втором круге Australian Open

Российский теннисист Евгений Донской проиграл итальянцу Фабио Фоньини во втором круге Australian Open. Встреча закончилась в четырех сетах со счетом 6:2, 3:6, 4:6, 1:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты.
Следующим соперником Фоньини станет победитель матча Давид Гоффен (Бельгия) – Жюльен Беннето (Франция).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Фоньини (Италия, 25) – ДОНСКОЙ (Россия) – 2:6, 6:3, 6:4, 6:1
Маннарино (Франция, 26) - Веселы (Чехия) - 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:3
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
shpasic
так уже почти десять: Сок, Кэрри, Смычек, Изнер, Кинг, Кудла, Джонсон, Тиафо, Макдональд.
09:24
Бней Иегуда
Читалось.)) Ещё четверо на подходе, бгг.))
09:20