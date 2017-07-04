Донской проиграл Звереву, Федерер вышел во второй круг Уимблдона

Россиянин Евгений Донской в матче первого круга Уимблдона уступил немцу Александру Звереву - 4:6, 6:7(3:7), 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 53 минуты.

Украинец Александр Долгополов не смог завершить игру против швейцарца Роджера Федерера. Теннисист снялся с розыгрыша из-за травмы во втором сете при счете 3:0 в пользу соперника.

В другой встрече японец Юити Сугита обыграл британца Брайдана Клейна (7:6(7:5), 6:3, 6:0), а киприот Маркос Багдатис одержал победу над соотечественником Клейна Джеймсом Уордом (6:4, 6:4, 6:3).

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Зверев А. (Германия, 10) - ДОНСКОЙ (Россия) - 6:4, 7:6(7:3), 6:3

Федерер (Швейцария, 3) - Долгополов (Украина) - 6:3, 3:0 отказ

Сугита (Япония) - Клейн (Великобритания, WC) - 7:6(7:5), 6:3, 6:0

Багдатис (Кипр) - Уорд Дж. (Великобритания, WC) - 6:4, 6:4, 6:3