14:39 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Донской проиграл Троицки в первом круге Roland Garros

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Россиянин Евгений Донской не смог выйти во второй круг Roland Garros. Он уступил сербу Виктору Троицки. Ранее пройти барьер первого круга не смог Даниил Медведев. Андрей Кузнецов, Карен Хачанов, Теймураз Габашвили, Константин Кравчук, Михаил Южный и Андрей Рублев в борьбу в основной сетке еще не вступали.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 32 017 500 евро 

Открытые корты, грунт 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Троицки (Сербия) - ДОНСКОЙ (Россия) - 7:6(7:4), 6:4, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/1/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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RusSuck

Какая вкусная бараночка!)) Третий пошёл!)) Вихлянцева на подходе!))

14:51

Grey Owl

1 из 21 брейкпойнты. я такого в жизни не видел. дичь.

14:49