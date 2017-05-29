Донской проиграл Троицки в первом круге Roland Garros

Россиянин Евгений Донской не смог выйти во второй круг Roland Garros. Он уступил сербу Виктору Троицки. Ранее пройти барьер первого круга не смог Даниил Медведев. Андрей Кузнецов, Карен Хачанов, Теймураз Габашвили, Константин Кравчук, Михаил Южный и Андрей Рублев в борьбу в основной сетке еще не вступали.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Троицки (Сербия) - ДОНСКОЙ (Россия) - 7:6(7:4), 6:4, 6:0