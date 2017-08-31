Донской проиграл Кукушкину во втором круге US Open

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин во втором круге US Open обыграл россиянина Евгения Донского - 6:4, 6:4, 7:5. Матч продлился 2,5 часа.

Также в следующий раунд вышли хорват Марин Чилич, британец Кайл Эдмунд, аргентинец Диего Шварцман и представитель ЮАР Кевин Андерсон.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Кукушкин (Казахстан) - ДОНСКОЙ (Россия) - 6:4, 6:4, 7:5

Чилич (Хорватия) - Майер (Германия) - 6:3, 6:3, 6:3

Эдмунд (Великобритания) - Джонсон (США) - 7:5, 6:2, 7:6

Шварцман (Аргентина) - Типсаревич (Сербия) - 6:2, 6:4, 7:5

Андерсон (ЮАР) - Гулбис (Латвия) - 6:3, 7:5, 6:4