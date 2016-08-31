Донской проиграл Джонсону в первом круге US Open, упустив пять матчболов

Россиянин Евгений Донской не смог выйти во второй круг US Open, уступив в пяти сетах американцу Стиву Джонсону. Встреча продолжалась 3 часа 16 минут. Отметим, что теннисист из России взял два первых сета и вел 5:2 в третьем, имея пять матчболов, однако не смог воспользоваться этим преимуществом.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Джонсон (США) - ДОНСКОЙ (Россия) - 4:6, 1:6, 7:6 (7:2), 6:3, 6:3