Донской проиграл Джонсону в первом круге US Open, упустив пять матчболов

Россиянин Евгений Донской не смог выйти во второй круг US Open, уступив в пяти сетах американцу Стиву Джонсону. Встреча продолжалась 3 часа 16 минут. Отметим, что теннисист из России взял два первых сета и вел 5:2 в третьем, имея пять матчболов, однако не смог воспользоваться этим преимуществом.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Джонсон (США) - ДОНСКОЙ (Россия) - 4:6, 1:6, 7:6 (7:2), 6:3, 6:3
sp2012
Лошара!!!Как можно не реализовать 5 матч-болов???? Игрочишка!!!!!!
05:08