04:23 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Донской проиграл Джонсону в первом круге US Open, упустив пять матчболов

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Россиянин Евгений Донской не смог выйти во второй круг US Open, уступив в пяти сетах американцу Стиву Джонсону. Встреча продолжалась 3 часа 16 минут. Отметим, что теннисист из России взял два первых сета и вел 5:2 в третьем, имея пять матчболов, однако не смог воспользоваться этим преимуществом.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Джонсон (США) - ДОНСКОЙ (Россия) - 4:6, 1:6, 7:6 (7:2), 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/1/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sp2012

Лошара!!!Как можно не реализовать 5 матч-болов???? Игрочишка!!!!!!

05:08

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