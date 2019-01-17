Донской не смог выйти в третий круг Australian Open

Россиянин Евгений Донской не смог пробиться в третий круг турнира "Большого шлема" Australian Open. В матче второго раунда он уступил сербу Филипу Краиновичу - 4:6, 6:7 (8:10), 6:7 (2:7). Встреча продолжалась 2 часа 50 минут.

В других матчах дня бельгиец Давид Гоффен обыграл румынского теннисиста Мариуша Копила (5:7, 7:5, 6:2, 6:4), канадец Денис Шаповалов переиграл японца Таро Даниэля (6:3, 7:6 (7:2), 6:3), а австралиец Алексей Попырин вышел в третий раунд из-за отказа австрийца Доминика Тима продолжать борьбу.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Филип Краинович (Сербия) - Евгений Донской (Россия) - 6:4, 7:6 (10:8), 7:6 (7:2)

Давид Гоффен (Бельгия, 21) - Мариуш Копил (Румыния) - 5:7, 7:5, 6:2, 6:4

Денис Шаповалов (Канада, 25) - Таро Даниэль (Япония) - 6:3, 7:6 (7:2), 6:3

Алексей Попырин (Австралия, WC) - Доминик Тим (Австрия, 7) - 7:5, 6:4, 2:0 отказ 2-го игрока

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