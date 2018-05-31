19:57 | Теннис — "Большой шлем"

Донской и Рейес-Варела выбыли во втором раунде парного турнира Roland Garros


Российский теннисист Евгений Донской и мексиканец Мигель Анхель Рейес-Варела проиграли во втором раунде Roland Garros в парном разряде.

Представители России и Мексики уступили паре Леонардо Майер/Жоау Соуза (Аргентина/Португалия)  - 2:6, 4:6. Игра продолжалась один час и девять минут.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Парный разряд

Второй круг

Леонардо Майер/Жоау Соуза (Аргентина/Португалия) - Евгений ДОНСКОЙ/Мигель Анхель Рейес-Варела (Россия/Мексика) - 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/2/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!