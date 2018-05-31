Донской и Рейес-Варела выбыли во втором раунде парного турнира Roland Garros

Российский теннисист Евгений Донской и мексиканец Мигель Анхель Рейес-Варела проиграли во втором раунде Roland Garros в парном разряде.
Представители России и Мексики уступили паре Леонардо Майер/Жоау Соуза (Аргентина/Португалия) - 2:6, 4:6. Игра продолжалась один час и девять минут.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Парный разряд
Второй круг
Леонардо Майер/Жоау Соуза (Аргентина/Португалия) - Евгений ДОНСКОЙ/Мигель Анхель Рейес-Варела (Россия/Мексика) - 6:2, 6:4
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