Донской и Рейес-Варела выбыли во втором раунде парного турнира Roland Garros

Российский теннисист Евгений Донской и мексиканец Мигель Анхель Рейес-Варела проиграли во втором раунде Roland Garros в парном разряде.

Представители России и Мексики уступили паре Леонардо Майер/Жоау Соуза (Аргентина/Португалия) - 2:6, 4:6. Игра продолжалась один час и девять минут.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Парный разряд

Второй круг

Леонардо Майер/Жоау Соуза (Аргентина/Португалия) - Евгений ДОНСКОЙ/Мигель Анхель Рейес-Варела (Россия/Мексика) - 6:2, 6:4