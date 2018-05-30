Донской и Рейес Варела победили 7-х "сеяных" на Roland Garros

Россиянин Евгений Донской в паре с мексиканцем Мигелем Анхелем Рейесом Варелой обыграли 7-х "сеяных" пакистанца Айсам-уль-Хака Куреши и голландца Жан-Жюльена Рожера в первом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:7(2:7), 7:6(7:5), 6:4.

Следующими соперниками станут победители матча Бланкано/Летьен – Майер/Соуза.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Парный разряд

Первый круг

Евгений ДОНСКОЙ/Мигель Анхель Рейес-Варела (Россия/Мексика) – Айсам-уль-Хак Куреши/Жан-Жюльен Рожер (Пакистан/Голландия, 7) – 6:7(2:7), 7:6(7:5), 6:4