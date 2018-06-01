19:31 | Теннис — "Большой шлем"

Доминик Тим вышел в четвертый круг Roland Garros и сыграет с Нишикори


Австриец Доминик Тим выиграл у Маттео Берреттини в третьем круге Roland Garros. В четвертом круге седьмой номер "посева" сыграет с Кеи Нишикори.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Марко Чеккинато (Италия) - Пабло Карреньо Буста (Испания, 10) - 2:6, 7:6 (7:5), 6:3, 6:1

Доминик Тим (Австрия, 7) - Маттео Берреттини (Италия) - 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/1/

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