Доминик Тим вышел в четвертый круг Roland Garros и сыграет с Нишикори

Австриец Доминик Тим выиграл у Маттео Берреттини в третьем круге Roland Garros. В четвертом круге седьмой номер "посева" сыграет с Кеи Нишикори.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Марко Чеккинато (Италия) - Пабло Карреньо Буста (Испания, 10) - 2:6, 7:6 (7:5), 6:3, 6:1
Доминик Тим (Австрия, 7) - Маттео Берреттини (Италия) - 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2
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