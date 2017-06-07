Доминик Тим: "Джоковичу было тяжело психологически в третьем сете"

Австриец Доминик Тим остался доволен своей игрой в четвертьфинале Roland Garros-2017 с Новаком Джоковичем (7:6 (7:5), 6:3, 6:0). В полуфинале Тим встретится с Рафаэлем Надалем.

– Первый сет получился очень длинным, тяжелым, – цитирует AFP Тима. – Понимаю, что третий сет был для него тяжелым психологически. Я же сохранял позитив во время всего матча. Я мог бы даже проиграть первую партию, но удача мне улыбнулась. Старался сохранить такой настрой. В Риме я проиграл Джоковичу, но тогда после победы над Надалем накопилась усталость. Сейчас же есть день отдыха. Физически чувствую себя хорошо.

Готов ли выиграть турнир? Это сложный вопрос. Для победы в таком турнире нужно побеждать лучших игроков. Новака я победил, впереди – Надаль. Если попаду в финал, там будет еще один топ-игрок. Посмотрим, как получится.