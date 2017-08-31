Долгополов победил Бердыха на US Open и сыграет с Троицки

Босниец Дамир Джумхур вышел в третий круг US Open, обыграв Седрика-Марселя Штебе из Германии. Его соперником станет победитель матча россиянина Андрея Рублева и болгарина Григора Димитрова.

Украинец Александр Долгополов взял верх над Томашем Бердыхом и встретится с Виктором Троицки, одолевшим Стефано Травалью.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Долгополов (Украина) - Бердых (Чехия, 15) - 3:6, 6:1, 7:6 (7:5), 6:2

Джумхур (Босния и Герцеговина) - Штебе (Германия, Q) - 4:6, 6:4, 6:0, 6:1

Миллмэн (Австралия) - Джазири (Тунис) - 6:1, 7:6(7:1), 6:1

Троицки (Сербия) - Травалья (Италия, Q) - 7:6(8:6), 7:5, 6:0