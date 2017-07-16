Дмитрий Медведев: "Уимблдон подтвердил мастерство Весниной и Макаровой"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Фейсбуке поздравил Елену Веснину и Екатерину Макарову с победой в финале Уимблдона в парном разряде. Глава правительства пожелал теннисисткам удачи в покорении новых высот.

Напомним, в решающем матче россиянки обыграли румынку Монику Никулеску и представительницу Тайваня Чань Хаочэнь за 54 минуты - 6:0, 6:0.

- Талантливые теннисистки, олимпийские чемпионки, вы достойно продолжаете выступать на престижных мировых соревнованиях, - написал Медведев. - И Уимблдонский турнир стал еще одним ярким подтверждением вашего мастерства, вашего умения сражаться и побеждать. Вашему успеху радовались миллионы поклонников тенниса и, конечно, ваши наставники. Желаю вам удачи в покорении новых высот. Так держать.

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