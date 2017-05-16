Директор Roland Garros: "Любое решение по Шараповой вызовет много споров"

Директор Roland Garros Ги Форже отметил, что любое решение о предоставлении россиянке Марии Шараповой wild card для участия в турнире вызовет вопросы. Сегодня станет известно, получит ли спортсменка, отбывшая 15-месячную дисквалификацию, приглашение для участия в квалификации или основной сетке Roland Garros.
– Кто-то говорит, что она не должна получить wild card, другие говорят, что она отбыла свое наказание, – цитирует Форже BBC. – Игроки выражают неоднозначные мнения. Поэтому какое бы решение принято ни было, оно в любом случае вызовет много вопросов. Мы приняли решение по другим приглашениям, но по Марии вопрос остается открытым. Никто из нас не знает, какое решение будет принято, все мы ждем.
hyperion
Эстонский армеец, результаты текущих и последующих турниров уже не будут учитываться при определении составе участниц Ролан Гарроса в этом году. Это как в 2004 году, когда состав участниц Олимпийского турнира определялся по рейтингу после Ролан Гарроса (когда Мария была лишь шестой среди российских теннисисток, а на Олимпиаду могло отобраться не более четырёх игроков от каждой страны), и Шарапова не сыграла в олимпийском турнире, даже несмотря то, что в промежутке между РГ и Олимпиадой она выиграла Уимблдон.
14:00
эстонский армеец
Шарапова и сама сможет на РГ выйти - надо сейчас побеждать и попадёт по рейтингу.
13:42
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Что значит ""любое решение"" ??? Все западные либерасты--законолюбители ратуют за соблюдение ЭТИХ же САМЫХ законов, в том числе и по спортивному принципу !!!! Если куча мадемуазелей без вызова на Р.Г. стоят в рейтинге ВЫШЕ шары--шугарповны сахарковой, то и ""дикую карточку"" должна получить одна из них !!! Иначе, грош--цена этим самым спорт-чиновникам!!!
13:36