Директор Roland Garros: "Любое решение по Шараповой вызовет много споров"

Директор Roland Garros Ги Форже отметил, что любое решение о предоставлении россиянке Марии Шараповой wild card для участия в турнире вызовет вопросы. Сегодня станет известно, получит ли спортсменка, отбывшая 15-месячную дисквалификацию, приглашение для участия в квалификации или основной сетке Roland Garros.

– Кто-то говорит, что она не должна получить wild card, другие говорят, что она отбыла свое наказание, – цитирует Форже BBC. – Игроки выражают неоднозначные мнения. Поэтому какое бы решение принято ни было, оно в любом случае вызовет много вопросов. Мы приняли решение по другим приглашениям, но по Марии вопрос остается открытым. Никто из нас не знает, какое решение будет принято, все мы ждем.