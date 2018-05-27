Димитров - во втором круге Roland Garros

Болгарин Григор Димитров вышел во второй круг Roland Garros. Пятая ракетка мира в трех сетах одолел египтянина Мохамеда Сафвата.

Следующим соперником Димитрова станет Джаред Дональдсон.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Григор Димитров (Болгария, 4) - Мохамед Сафват (Египет, LL) - 6:1, 6:4, 7:6 (7:1)

Раду Албот (Молдавия) - Грегуар Баррер (Франция) - 4:6, 0:6, 7:5, 6:1, 6:2

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 26) - Денис Кудла (США, Q) - 6:4, 6:2, 6:2

Гаэль Монфис (Франция, 32) - Эллиот Бенчетрит (Франция, WC) - 3:6, 6:1, 6:2, 6:1

Джаред Дональдсон (США) - Николас Харри (Чили) - 6:3, 4:6, 3:6, 6:3, 6:4