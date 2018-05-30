Димитров в пятисетовом матче обыграл Дональдсона и пробился в третий раунд Roland Garros

Болгарин Григор Димитров обыграл американца Джареда Дональдсона ( 6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 6:4, 10:8) во втором раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде. Матч продолжался четыре часа и 19 минут.

В следующем раунде болгарский теннисист сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария, 4) - Джаред Дональдсон (США) - 6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 6:4, 10:8

Жиль Симон (Франция) - Сэм Керри (США, 12) - 1:6, 7:6 (7:3), 6:4, 6:1

Маттео Берреттини (Италия) - Эрнест Гулбис (Латвия, Q) - 6:2, 3:6, 6:4, 6:3