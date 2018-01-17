Димитров в пяти сетах победил Макдональда и сыграет с Рублевым

Болгарин Григор Димитров обыграл американца Маккензи Макдональда во втором круге Australian Open. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6. Теннисисты провели на корте 3 часа 28 минут.

Следующим соперником третьей ракетки мира станет россиянин Андрей Рублев.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Димитров (Болгария, 3) – Макдональд (США, Q) – 4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6

Долгополов (Украина) – Эбден (Австралия) – 7:6 (7:0), 6:3, 6:4