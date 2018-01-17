Димитров в пяти сетах победил Макдональда и сыграет с Рублевым

Болгарин Григор Димитров обыграл американца Маккензи Макдональда во втором круге Australian Open. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6. Теннисисты провели на корте 3 часа 28 минут.
Следующим соперником третьей ракетки мира станет россиянин Андрей Рублев.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Димитров (Болгария, 3) – Макдональд (США, Q) – 4:6, 6:2, 6:4, 0:6, 8:6
Долгополов (Украина) – Эбден (Австралия) – 7:6 (7:0), 6:3, 6:4
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Don
Ник Украина, сколько титулов у российских теннисистов и теннисисток и сколько у бендеровцев, особенно на турнирах Большого Шлема за последние лет 20?))) Бу-га-га)))
17:29
Ник Украина
Долгополов (Украина) – Эбден (Австралия) – 7:6 (7:0), 6:3, 6:4 Бу-га-га.
17:18
Ник Украина
Bache Gabrielsen А, нам тут про великую теннисную державу Украину пытаются поведать ? Бу-га-га. 12:40 16 января
17:17
alexzander
rusfed 2.0 Наверное,слово-визажит,не нормативная лексика))))))))))))))))))))))
16:51
Бней Иегуда
Bache Gabrielsen Не думаю, что Андрюфка способен будет выиграть мэйджор или Итоговый.) По крайней мере сострясать воздух до сего факта бессмысленно.))
16:48
alexzander
rusfed 2.0 Бери шире-ВО ВСЕМ)))))О чем пишет, даже если и ничего не смыслит
16:44
rusfed 2.0
А я думал-гадал, кто же это там мелированный. Тем более у Bache Gabrielsen - Ефимова, что ль, думаю )) Оказалось, это Андрюфка - Чмокина любимка
16:44
Bache Gabrielsen
Я помню, чувак :) К 26-ти годам Григор собрался с силами и наконец-то что-то выиграл :) Андрюшка даже с мелированными волосами к такому возрасту выиграет в 10 раз больше.
16:42
alexzander
rusfed 2.0 +++++ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))А как же,не зря ноги Джоковича покоя ЧМОке не давали))))))))))
16:33
Bache Gabrielsen
Бней, наморщь лобик и вспомни: US Open-2017 Рублев — Димитров 7:5, 7:6 (7:3), 6:3
16:20
miker65
У нашего рыжего пацана - хорошие шансы обыграть увальня-болгарина. Никакой он сегодня был!
16:11
shpasic
куда уж проще.))
15:59
Бней Иегуда
Гриша, дальше матч попроще будет.))
15:51
shpasic
Гриша на классе.)) поиздевался над МакДональдсом))
15:48