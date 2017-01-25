Димитров - в полуфинале Открытого чемпионата Австралии

Болгарин Григор Димитров, "посеянный" под 15-м номером, переиграл Давида Гоффена – 6:3, 6:2 , 6:4 и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Теннисист вошел в квартет сильнейших на турнире "Большого шлема" во второй раз в карьере после Уимблдона-2014. В сезоне-2017 Димитров пока выиграл 10 матчей из 10. Его следующий соперник определится во встрече Рафаэля Надаля и Милоша Раонича.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Димитров (Болгария, 15) – Гоффен (Бельгия, 11) – 6:3, 6:2, 6:4
Bee
Финалист турнира в этой половине сетки будет играть в другой 1/4.
09:48