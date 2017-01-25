09:24 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Димитров - в полуфинале Открытого чемпионата Австралии

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Болгарин Григор Димитров, "посеянный" под 15-м номером, переиграл Давида Гоффена – 6:3, 6:2 , 6:4 и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Теннисист вошел в квартет сильнейших на турнире "Большого шлема" во второй раз в карьере после Уимблдона-2014. В сезоне-2017 Димитров пока выиграл 10 матчей из 10. Его следующий соперник определится во встрече Рафаэля Надаля и Милоша Раонича.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Димитров (Болгария, 15) – Гоффен (Бельгия, 11) – 6:3, 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Bee

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