Димитров - в полуфинале Открытого чемпионата Австралии

Болгарин Григор Димитров, "посеянный" под 15-м номером, переиграл Давида Гоффена – 6:3, 6:2 , 6:4 и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. Теннисист вошел в квартет сильнейших на турнире "Большого шлема" во второй раз в карьере после Уимблдона-2014. В сезоне-2017 Димитров пока выиграл 10 матчей из 10. Его следующий соперник определится во встрече Рафаэля Надаля и Милоша Раонича.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Димитров (Болгария, 15) – Гоффен (Бельгия, 11) – 6:3, 6:2, 6:4