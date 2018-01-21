Димитров победил Киргиоса и вышел в четвертьфинал Australian Open

Болгарин Григор Димитров вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертом круге он победил австралийца Ника Киргиоса. Димитров в третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале в Мельбурне, его лучшим результатом является полуфинал в прошлом сезоне. За выход в полуфинал на сей раз он сыграет с британцем Кайлом Эдмундом.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Димитров (Болгария, 3) – Киргиос (Австралия, 17) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4)
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Материалы других СМИ
Бней Иегуда
Как альтернатива экспрессу из 5 событий мона Лаки31 замутить, дабы уменьшить риск.)) Всё-таки одиночки, а вдруг какая-нить травма.))
19:02
Хрю-хрю
Заходил на сайт с утра, посмеялся над ЧМОкой. Уже вечер, а ничего не изменилось. ЧМОка всё смешит и смешит народ.
18:51
Бней Иегуда
Экспрессики подкину охлосу, на небольшие суммы. Бердых, Федя, Тим, Кербер, Плишка (железобетон) и второй тот же + Кис и Джока (но 2 последних не уверен). Хотя экспрессы это тема попанская.)
18:33
alexzander
"Ежедневно меняется мода,но покуда стоит белый свет, у цыганки со старой колодой, хоть один да найдется клиент"
18:19
Бней Иегуда
А по турниру в целом чуйка, что Надя и Элина.) Предварительные наброски.)
18:16
Бней Иегуда
По прогнозам - могу халявную ставку с хорошим кэфом подкинуть плебсу.) Берите победу Осаки завтра с хорошим кэфом, у Симоны слишком серьёзная травма, рецидив с прошлых сезонов, голеностопы, завтра у неё последний матч здесь, как ни прискорбно её поклонникам.) А у Осаки большое будущее, девочка прогрессирует семимильными шагами.)
18:07
Don
ЧМОка, эпоха Мюррея продолжается)))))
17:57
from siberia with love
смотрел сегодня этот матч гдето с середины 2сета,вывод прост-австралиец повторит путь монфиса(по юниорам о монфисе говориле больше чем о рафе,о котором в первую очередь упоминалось что он точно возмет ролан гарос а монфис будет брать все))))и что вышло-зато гаэль веселит народ ударами в прыжке и подобной мутью).-киргиос такой же-талант,нереальная физуха а на выходе будет только куча хайлайтов, крутых ударов дня,куча понтов и ноль мэйджеров. чтоб победить в 7 5 сетовых матчах надо выигрывать мячи а не пытаться играть на публику старясь красиво пробить а он походу такой же клоун как и гаэль.было несколько моментов когда можно было просто забрать розыгрыш а он выбирал какойто трюковый удар и пробивал в аут
16:39
alexzander
Бней Иегуда Ума не хватает,не пиши, сиди играй в ставки!) Так хоть забавно, а ту неграмотно просто
16:27
Бней Иегуда
Вася впервые услышал словосочетание проходимость прогнозов, бгг.))
16:25
alexzander
Бней Иегуда "проходимости её прогнозов")))))))))Уж тогда прохождения,подтверждения, проходимость, это ты со своим диагнозом перепутал
16:20
Бней Иегуда
Анечка, насколько я помню, претндует на полноправное право называться экспертом в области тенниса.)) Но если посчитать статистику проходимости её прогнозов, то в среднем получается 1-2 попадания из 10.))
16:18
alexzander
Бней Иегуда А...все ясно, ты ксерокс!!!!
16:17
Бней Иегуда
Чакветадзе: На мой взгляд, если Киргиос продолжит показывать тот уровень тенниса, что и в прошлых кругах, то у Димитрова шансов нет. Подаёт австралиец более остро, в стабильности не уступает. Ну и трибуны будут давить на болгарина. А что это такое, испытал на себе Тсонга, вызывавший на бой рьяного болельщика. Считаю, что Ник в этом матче проиграет максимум одну партию. ------------------------------ Любителям пообсуждать чужие прогнозы постфактум, выложу прогноз вашей любимицы, бгг.)) Алаверды!))
16:15
Платошкин Андрей
Шарапов король тай-бреков) alexzander Да фантазия уже не та у ЧМОКи. Вилкования по прежнему в моде. Пора бы уже новую легенду придумать.
16:14
LZ68
иегуда, ты же шаришь в теннисе?) Ну скажи, кто у мужчин выиграет АО?)
16:14
alexzander
rusfed 2.0 Да то,что он пишет о ставках,вообще смешно, как он еще в Монако не ездит ежедневно,фантазия скуднее с каждым разом))) Теперь только лица стали видеться -"Эйва выбрала тебя,чужеземец")))
16:10
rusfed 2.0
Чмокины ставки имеют шанс сыграть, только если он после игры зная результат ставит. Завилковал, ггг
16:07
Бней Иегуда
fifa_guru Упс надо писать сразу, а не после игры, когда из под стола вылез.))
15:58
alexzander
rusfed 2.0 Да,у ЧМОки теперь будет аватарить постоянно, с ногам Джоковича, с лицом Бушар и.д, "игрушки",одним словом
15:57
alexzander
Как так??? Он ведь должен был Рафу обыграть, в соотношении 40/60...................o, my god!!!!!!!!!!
15:54
fifa_guru
а вообще и правда Рафе фартануло с сеткой. нижняя часть раза в два сильнее
15:54
fifa_guru
Бней Иегуда взял Гриню до матча // хм.. я думал ты на австралийца ставил -> "Затянул его Надя в свою тягомотину.)) У Чилича выиграет, а против Ника 40/60 в пользу австралийца.)". Oops
15:53
rusfed 2.0
Чмокин любимый австралиец с лицом Винус Уильямс пока отдыхает
15:51
Бней Иегуда
Кирьос очень слабый матч сыграл, худший на турнире, Димитров тоже ни раба ни мясо здесь, думаю Надю уже можно поздравлять с выходом в финал.) Взял Гриню до матча, после первого завилковал и не парился, косарь евро меня вполне устроил с этой игрушки.))
15:50