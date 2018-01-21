15:43 | Теннис — "Большой шлем"

Димитров победил Киргиоса и вышел в четвертьфинал Australian Open

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Болгарин Григор Димитров вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертом круге он победил австралийца Ника Киргиоса. Димитров в третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале в Мельбурне, его лучшим результатом является полуфинал в прошлом сезоне. За выход в полуфинал на сей раз он сыграет с британцем Кайлом Эдмундом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Димитров (Болгария, 3) – Киргиос (Австралия, 17) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (25)
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Бней Иегуда

Как альтернатива экспрессу из 5 событий мона Лаки31 замутить, дабы уменьшить риск.)) Всё-таки одиночки, а вдруг какая-нить травма.))

19:02

Хрю-хрю

Заходил на сайт с утра, посмеялся над ЧМОкой. Уже вечер, а ничего не изменилось. ЧМОка всё смешит и смешит народ.

18:51

Бней Иегуда

Экспрессики подкину охлосу, на небольшие суммы. Бердых, Федя, Тим, Кербер, Плишка (железобетон) и второй тот же + Кис и Джока (но 2 последних не уверен). Хотя экспрессы это тема попанская.)

18:33

alexzander

"Ежедневно меняется мода,но покуда стоит белый свет, у цыганки со старой колодой, хоть один да найдется клиент"

18:19

Бней Иегуда

А по турниру в целом чуйка, что Надя и Элина.) Предварительные наброски.)

18:16

Бней Иегуда

По прогнозам - могу халявную ставку с хорошим кэфом подкинуть плебсу.) Берите победу Осаки завтра с хорошим кэфом, у Симоны слишком серьёзная травма, рецидив с прошлых сезонов, голеностопы, завтра у неё последний матч здесь, как ни прискорбно её поклонникам.) А у Осаки большое будущее, девочка прогрессирует семимильными шагами.)

18:07

Don

ЧМОка, эпоха Мюррея продолжается)))))

17:57

from siberia with love

смотрел сегодня этот матч гдето с середины 2сета,вывод прост-австралиец повторит путь монфиса(по юниорам о монфисе говориле больше чем о рафе,о котором в первую очередь упоминалось что он точно возмет ролан гарос а монфис будет брать все))))и что вышло-зато гаэль веселит народ ударами в прыжке и подобной мутью).-киргиос такой же-талант,нереальная физуха а на выходе будет только куча хайлайтов, крутых ударов дня,куча понтов и ноль мэйджеров. чтоб победить в 7 5 сетовых матчах надо выигрывать мячи а не пытаться играть на публику старясь красиво пробить а он походу такой же клоун как и гаэль.было несколько моментов когда можно было просто забрать розыгрыш а он выбирал какойто трюковый удар и пробивал в аут

16:39

alexzander

Бней Иегуда Ума не хватает,не пиши, сиди играй в ставки!) Так хоть забавно, а ту неграмотно просто

16:27

Бней Иегуда

Вася впервые услышал словосочетание проходимость прогнозов, бгг.))

16:25

alexzander

Бней Иегуда "проходимости её прогнозов")))))))))Уж тогда прохождения,подтверждения, проходимость, это ты со своим диагнозом перепутал

16:20

Бней Иегуда

Анечка, насколько я помню, претндует на полноправное право называться экспертом в области тенниса.)) Но если посчитать статистику проходимости её прогнозов, то в среднем получается 1-2 попадания из 10.))

16:18

alexzander

Бней Иегуда А...все ясно, ты ксерокс!!!!

16:17

Бней Иегуда

Чакветадзе: На мой взгляд, если Киргиос продолжит показывать тот уровень тенниса, что и в прошлых кругах, то у Димитрова шансов нет. Подаёт австралиец более остро, в стабильности не уступает. Ну и трибуны будут давить на болгарина. А что это такое, испытал на себе Тсонга, вызывавший на бой рьяного болельщика. Считаю, что Ник в этом матче проиграет максимум одну партию. ------------------------------ Любителям пообсуждать чужие прогнозы постфактум, выложу прогноз вашей любимицы, бгг.)) Алаверды!))

16:15

Платошкин Андрей

Шарапов король тай-бреков) alexzander Да фантазия уже не та у ЧМОКи. Вилкования по прежнему в моде. Пора бы уже новую легенду придумать.

16:14

LZ68

иегуда, ты же шаришь в теннисе?) Ну скажи, кто у мужчин выиграет АО?)

16:14

alexzander

rusfed 2.0 Да то,что он пишет о ставках,вообще смешно, как он еще в Монако не ездит ежедневно,фантазия скуднее с каждым разом))) Теперь только лица стали видеться -"Эйва выбрала тебя,чужеземец")))

16:10

rusfed 2.0

Чмокины ставки имеют шанс сыграть, только если он после игры зная результат ставит. Завилковал, ггг

16:07

Бней Иегуда

fifa_guru Упс надо писать сразу, а не после игры, когда из под стола вылез.))

15:58

alexzander

rusfed 2.0 Да,у ЧМОки теперь будет аватарить постоянно, с ногам Джоковича, с лицом Бушар и.д, "игрушки",одним словом

15:57

alexzander

Как так??? Он ведь должен был Рафу обыграть, в соотношении 40/60...................o, my god!!!!!!!!!!

15:54

fifa_guru

а вообще и правда Рафе фартануло с сеткой. нижняя часть раза в два сильнее

15:54

fifa_guru

Бней Иегуда взял Гриню до матча // хм.. я думал ты на австралийца ставил -> "Затянул его Надя в свою тягомотину.)) У Чилича выиграет, а против Ника 40/60 в пользу австралийца.)". Oops

15:53

rusfed 2.0

Чмокин любимый австралиец с лицом Винус Уильямс пока отдыхает

15:51

Бней Иегуда

Кирьос очень слабый матч сыграл, худший на турнире, Димитров тоже ни раба ни мясо здесь, думаю Надю уже можно поздравлять с выходом в финал.) Взял Гриню до матча, после первого завилковал и не парился, косарь евро меня вполне устроил с этой игрушки.))

15:50