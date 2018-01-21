Димитров победил Киргиоса и вышел в четвертьфинал Australian Open

Болгарин Григор Димитров вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертом круге он победил австралийца Ника Киргиоса. Димитров в третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале в Мельбурне, его лучшим результатом является полуфинал в прошлом сезоне. За выход в полуфинал на сей раз он сыграет с британцем Кайлом Эдмундом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Димитров (Болгария, 3) – Киргиос (Австралия, 17) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4)