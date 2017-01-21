Димитров обыграл Гаске в третьем круге Australian Open

Болгарин Григор Димитров вышел в четвертый круг Australian Open, обыграв француза Ришара Гаске со счетом 6:3, 6:2, 6:4. В следующей стадии Димитров сыграет с Денисом Истоминым из Узбекистана.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Димитров (Болгария, 15) - Гаске (Франция, 18) - 6:3, 6:2, 6:4