Димитров обыграл Гаске в третьем круге Australian Open

Болгарин Григор Димитров вышел в четвертый круг Australian Open, обыграв француза Ришара Гаске со счетом 6:3, 6:2, 6:4. В следующей стадии Димитров сыграет с Денисом Истоминым из Узбекистана.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Димитров (Болгария, 15) - Гаске (Франция, 18) - 6:3, 6:2, 6:4
16vic
Одна шавка №18, бегающая по всему корту за выигрышными мячиками вылетела! Еще бы шавку №1 кто-нибудь вышвырнул!
19:19