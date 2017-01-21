18:08 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Димитров обыграл Гаске в третьем круге Australian Open

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Болгарин Григор Димитров вышел в четвертый круг Australian Open, обыграв француза Ришара Гаске со счетом  6:3, 6:2, 6:4. В следующей стадии Димитров сыграет с Денисом Истоминым из Узбекистана.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Димитров (Болгария, 15) - Гаске (Франция, 18) - 6:3, 6:2, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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16vic

Одна шавка №18, бегающая по всему корту за выигрышными мячиками вылетела! Еще бы шавку №1 кто-нибудь вышвырнул!

19:19

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