Диего Шварцман: "Зрители в конце игры с Джоковичем поддерживали меня"

Аргентинец Диего Шварцман остался доволен своей игрой в третьем круге Roland Garros-2017 с сербом Новаком Джоковичем. Шварцман проиграл сербу в пяти сетах.

– Атмосфера была отличной, – цитирует AFP Шварцмана. – Зрители в конце игры приветствовали меня, и я хочу поблагодарить их за это. Второй раз играю на центральном корте. В прошлый раз это было в 2015 году, против Гаэля Монфиса. Тоже был большой матч, который я проиграл. Я хорошо играл большую часть матча с Джоковичем. И был не так далек от успеха. Начал лучше соперника, но он включился по ходу игры.