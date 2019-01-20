Дэниэлл Коллинз: "Прекрасно знала, что мне делать в игре с Кербер"

Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз осталась довольна своей игрой с немкой Ангелик Кербер (6:0, 6:2) в четвертом круге Australian Open. Американка впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема".

– Я встречалась с Кербер в прошлом году и хорошо знаю ее игру, – цитирует AFP Коллинз. – Я четко понимала, что мне нужно делать. С самого начала показала, что не собираюсь давать ей контроль. Я диктовала условия на протяжении всей игры и придерживалась избранного плана. Это сработало. Это потрясающий опыт. Очень довольна.