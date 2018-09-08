Дель Потро вышел в финал US Open после отказа Надаля

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро вышел в финал турнира "Большого шлема" US Open. Его соперник испанцев Рафаэль Надаль отказался от продолжения борьбы после двух проигранных сетов. У испанского теннисиста проблемы с коленом.

Второй финалист определится позднее в матче Кеи Нишикори - Новак Джокович.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 3) – Рафаэль Надаль (Испания, 1) – 7:6 (7:3), 6:2, 0:0 отказ 2-го игрока