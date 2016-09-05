Дель Потро вышел в четвертьфинал US Open

Австриец Доминик Тим не смог завершить матч четвертого круга US Open с Хуаном Мартином Дель Потро - 3:6, 2:3. Во втором сете восьмой "сеяный" турнира отказался от продолжения встречи. Таким образом, его соперник вышел в четвертьфинал, где сразится с победителем пары Илья Марченко - Стэн Вавринка.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Дель Потро (Аргентина, WC) - Тим (Австрия, 8) - 6:3, 3:2 отказ 2-го игрока