Дель Потро во время матча выяснял отношения с болельщиком

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро решил побеседовать со зрителем прямо во время матча Roland Garros. На протяжении встречи с Марином Чиличем один из болельщиков постоянно отвлекал Дель Потро, выкрикивая в его адрес критические замечания.

Дель Потро не выдержал и подошел к болельщику, чтобы напрямую выяснить, что ему не нравится. После выяснения отношений аргентинец продолжил игру.