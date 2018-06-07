Дель Потро во время матча выяснял отношения с болельщиком

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро решил побеседовать со зрителем прямо во время матча Roland Garros. На протяжении встречи с Марином Чиличем один из болельщиков постоянно отвлекал Дель Потро, выкрикивая в его адрес критические замечания.
Дель Потро не выдержал и подошел к болельщику, чтобы напрямую выяснить, что ему не нравится. После выяснения отношений аргентинец продолжил игру.
Faut pas le déranger @delpotrojuan ! #RG18 pic.twitter.com/0HJ0GWsqqG– Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 7 июня 2018 г.
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