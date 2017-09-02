Дель Потро сыграет с Тимом в четвертом круге US Open

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро в трех сетах обыграл испанца Роберто Баутисту Агута в третье круге US Open. Его следующим соперником станет австриец Доминик Тим, победивший француза Андриана Маннарино.
Также в следующий раунд пробились немец Филипп Кольшрайбер и украинец Александр Долгополов.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Дель Потро (Аргентина, 24) – Баутиста Агут (Испания, 11) – 6:3, 6:3, 6:4
Кольшрайбер (Германия, 33) – Миллмэн (Австралия) – 7:5, 6:2, 6:4
Тим (Австрия, 6) – Маннарино (Франция, 30) – 7:5, 6:3, 6:4
Долгополов (Украина) – Троицки (Сербия) – 6:1, 6:0, 6:4
Дополнительная информация
- Александр Долгополов-мл. (теннис)
- Виктор Троицки
- Филипп Кольшрайбер
- Хуан Мартин Дель Потро
- Доминик Тим
- Адриан Маннарино