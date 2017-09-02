Дель Потро сыграет с Тимом в четвертом круге US Open

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро в трех сетах обыграл испанца Роберто Баутисту Агута в третье круге US Open. Его следующим соперником станет австриец Доминик Тим, победивший француза Андриана Маннарино.

Также в следующий раунд пробились немец Филипп Кольшрайбер и украинец Александр Долгополов.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Дель Потро (Аргентина, 24) – Баутиста Агут (Испания, 11) – 6:3, 6:3, 6:4

Кольшрайбер (Германия, 33) – Миллмэн (Австралия) – 7:5, 6:2, 6:4

Тим (Австрия, 6) – Маннарино (Франция, 30) – 7:5, 6:3, 6:4

Долгополов (Украина) – Троицки (Сербия) – 6:1, 6:0, 6:4