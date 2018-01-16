Дель Потро сыграет с Хачановым во втором круге Australian Open

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро в трех сетах обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в первом круге Открытого чемпионата Австралии. В следующем раунде он встретится с россиянином Кареном Хачановым.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Дель Потро (Аргентина, 12) – Тиафо (США) – 6:3, 6:4, 6:3