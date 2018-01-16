15:21 | Теннис — "Большой шлем"

Дель Потро сыграет с Хачановым во втором круге Australian Open

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Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро в трех сетах обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в первом круге Открытого чемпионата Австралии. В следующем раунде он встретится с россиянином Кареном Хачановым.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Дель Потро (Аргентина, 12) – Тиафо (США) – 6:3, 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maximus

Недавно же играли :) Нужно разводить при жеребьевке тех, кто недавно уже играл друг с другом :)))

15:30