Дель Потро сыграет с Хачановым во втором круге Australian Open

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро в трех сетах обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в первом круге Открытого чемпионата Австралии. В следующем раунде он встретится с россиянином Кареном Хачановым.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Дель Потро (Аргентина, 12) – Тиафо (США) – 6:3, 6:4, 6:3
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maximus
Недавно же играли :) Нужно разводить при жеребьевке тех, кто недавно уже играл друг с другом :)))
15:30