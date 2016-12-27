Дель Потро пропустит Australian Open

Хуан Мартин Дель Потро не выступит на Australian Open и подготовительном турнире в Окленде, который пройдет с 9 по 14 января. В официальном заявлении аргентинец, который привел сборную своей страны к первой в истории победе в Кубке Дэвиса месяц назад, уточнил, что у него не было достаточно времени для того, чтобы восстановиться и набрать форму.

"Я знаю, что у меня осталось всего 15 дней до моего первого турнира и я не смогу проделать нужный объем работы за это время, – сказал серебряный призер Олимпийских игр в Рио аргентинским журналистам. – Я не хочу в дальнейшем сниматься с других турниров".

Дел Потро вернулся в строй после длительного перерыва, связанного с травмой запястья, только в феврале прошлого года, принял участие в ограниченном количестве турниров, но завершил сезон на 38-й позиции в рейтинге ATP.