Дель Потро проиграл Гулбису во втором круге Уимблдона

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро уступил Эрнесту Гулбису из Латвии во втором круге Уимблдона. Встреча закончилась со счетом 4:6, 4:6, 6:7 (3:7). В следующей стадии турнира Гулбис сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

В других поединках турнира израильтянин Дуди Села в пяти сетах переиграл американца Джона Изнера, а француз Гаэль Монфис обыграл Кайла Эдмунда из Великобритании.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Гулбис (Латвия) - Дель Потро (Аргентина, 29) - 6:4, 6:4, 7:6 (7:3)

Села (Израиль) - Изнер (США, 23) - 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7, 7:6 (7:5), 6:3

Монфис (Франция, 15) - Эдмунд (Великобритания) - 7:6 (7:1), 6:4, 6:4