16:01 | Теннис — "Большой шлем"

Дель Потро обыграл немца Гойовчика в первом раунде Уимблдона


Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро обыграла представителя Германии Петера Гойовчика (6:3, 6:4, 6:3). Матч продолжался один час и 50 минут.

В следующем раунде аргентинец сыграет с испанским теннисистом Фелисиано Лопесом.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) - Петер Гойовчик (Германия) - 6:3, 6:4, 6:3

Бернард Томич (Австралия, LL) - Хуберт Хуркач (Польша, LL) - 6:4, 6:2, 7:6 (7:2)

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 27) - Максимилиан Мартерер (Германия) - 6:3, 6:2, 6:4

Фелисиано Лопес (Испания) - Федерико Дельбонис (Аргентина) - 6:3, 6:4, 6:2

Раду Албот (Молдавия) - Пабло Карреньо Буста (Испания, 20) - 3:6, 6:0, 6:7 (5:7), 6:2, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2018/1/

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Материалы других СМИ