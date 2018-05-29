Дель Потро обыграл Маю и пробился во второй раунд Roland Garros

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро обыграл француза Николя Маю (1:6, 6:1, 6:2, 6:4) в первом раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде. Игра продолжалась два часа и семь минут.

В следующем раунде аргентинец сыграет с победителем пары Леонардо Майер (Аргентина) - Жюльен Беннето (Франция). В других матчах украинец Сергей Стаховский обыграл испанца Фелисиано Лопеса, а эстонец Юрген Зопп выбил американца Джека Сока.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) - Николя Маю (Франция, WC) - 1:6, 6:1, 6:2, 6:4

Сергей Стаховский (Украина, LL) - Фелисиано Лопес (Испания, 28) - 6:2, 6:4, 6:2

Юрген Зопп (Эстония, LL) - Джек Сок (США, 14) - 6:7 (4:7), 6:2, 4:6, 7:6 (7:5), 6:3