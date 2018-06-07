Дель Потро обыграл Чилича и вышел на Надаля в полуфинале Roland Garros

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро обыграл хорвата Марина Чилича (7:6, 5:7, 6:3, 7:5) в 1/4 финала Roland Garros в мужском одиночном разряде. Матч продолжался три часа и 50 минут в общей сложности (игра началась вчера, но была прервана из-за дождя).

В полуфинале аргентинец сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) - Марин Чилич (Хорватия, 3) - 7:6 (7:5), 5:7, 6:3, 7:5