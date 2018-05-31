Дель Потро обыграл Беннето и пробился в третий раунд Roland Garros

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро обыграл француза Жюльена Беннето (6:4, 6:3, 6:2) в матче второго раунда Roland Garros в мужском одиночном разряде. Игра продолжалась один час и 55 минут.

В следующем раунде аргентинец сыграет с французом Ришаром Гаске.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) - Жюльен Беннето (Франция) - 6:4, 6:3, 6:2