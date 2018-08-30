Дель Потро и Тим пробились в третий раунд US Open

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро обыграл американца Дениса Кудлу (6:3, 6:1, 7:6) во втором раунде US Open. В следующем раунде он сыграет с победителем пары Энди Маррэй (Великобритания) – Фернандо Вердаско (Испания).

В другом матче австриец Доминик Тим обыграл американца Стива Джонсона (6:7, 6:3, 5:7, 6:4, 6:1). В следующем раунде его соперником станет американец Тэйлор Фритц.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Тим (Австрия, 9) - Стив Джонсон (США) - 6:7(5:7), 6:3, 5:7, 6:4, 6:1

Тэйлор Фритц (США) - Джейсон Каблер (Австралия, WC) - 6:3, 3:6, 6:3 отказ 2-го игрока

Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 3) – Денис Кудла (США) – 6:3, 6:1, 7:6 (7:4)