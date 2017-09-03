Давид Гоффен: "Нужно заставить Рублева много двигаться"

Бельгийский теннисист Давид Гоффен высоко оценил уровень своей игры в матче третьего круга US Open с Гаэлем Монфисом (7:5, 5:1). Спортсмен, который в следующей стадии турнира встретится с россиянином Андреем Рублевым, уверен, что ему нужно будет действовать в похожей манере.

– В матче с Монфисом я сыграл отлично, рано принимая мяч. Во встрече с Рублевым нужно действовать также, – приводит пресс-служба US Open слова Гоффена. – Мне нужно играть быстро, вынуждая его много двигаться. Непросто, когда Рублев выполняет свои мощные удары.