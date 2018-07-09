Дарья Касаткина: "Сейчас я менее эмоциональна, чем перед матчем 1/4 финала Roland Garros"

Российская теннисистка Дарья Касаткина отметила, что не так волнуется в связи с выходом в четвертьфинал Уимблдона, как это было перед матчем этой же стадии на Roland Garros.



Спортсменка в четвертом круге Уимблдона обыграла Элисон ван Уйтванк (6:7 (6:8), 6:3, 6:2).

- На Roland Garros я была невероятно счастлива в связи с четвертьфиналом, - сказала Касаткина на пресс-конференции. - Это было очень эмоционально.



Сейчас я менее эмоциональна. Я называю это опытом. Ты привыкаешь к подобным вещам. Это здорово, потому что завтра я выйду на корт с ощущением, что это просто следующий матч, не что-то особенное. Я буду не в таком стрессе, это точно.



Если честно, мне нравится играть против топовых игроков. Для меня это важно. Когда я была маленькая, я всегда мечтала играть с большими игроками.



Да, я счастлива, что играю с Кербер в четвертьфинале, потому что это Уимблдон. Как я уже сказала, это Уимблдон, возможно, центральный корт, против бывшего финалиста. Вот ради чего я играю.

Красотка! Дарья Касаткина в четвертьфинале Уимблдона