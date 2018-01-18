Дарья Касаткина: "Серхи Роберто – будущая звезда "Барселоны" и нереальный красавчик"

Россиянка Дарья Касаткина рассказала, почему подписалась на страницы полузащитника "Барселоны" Серхи Роберто, нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина и рэпера Оксимирона в Инстаграме. Она также назвала Роберто будущей звездой каталонского клуба.

– По-моему, с Серхи вс понятно. Вы видели его Инстаграм? Во-первых, он будущая звезда "Барселоны", а я смотрю в будущее. Во-вторых, он нереальный красавчик, – сказала в интервью Eurosport Касаткина. – Подписана на Малкина, потому что болею за "Питтсбург". Не могу сказать, что я прямо невероятный фан, но все равно иногда слежу за "Пингвинз". Когда есть возможность, стараюсь посещать игры НХЛ.

На Оксимирона не так давно подписана. Я начала его слушать примерно два месяца назад благодаря своему брату. Мне нравится то, что он практически в каждую свою песню вкладывает смысл. Реально надо думать над тем, что он поет, и это здорово.



На меня в ответ должны подписаться Серхи Роберто, Рафаэль Надаль, Ченнинг Татум, Лиам Хемсворт. А Крис Хемсворт женат, и поэтому он мне не нужен.